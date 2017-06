Presi dopo l’ennesimo scippo in San Salvario: «daspo urbano» per i rapinatori della movida

TORINO - E’ nato tutto da uno scippo. Una catenina d’oro rubata a un uomo di 35 anni in corso Massimo D’Azeglio, ma questa volta l’epilogo potrebbe essere ben diverso: rischiano il «Daspo urbano» i due rapinatori della movida, vero incubo per i ragazzi e i residenti di San Salvario.

Lo scippo e l'arresto

I rapinatori, due egiziani di 19 e 20 anni, erano considerati una vera e propria banda capace di realizzare una serie di colpi nella zona della movida. I militari li hanno fermati durante un controllo straordinario del territorio tra via Madama Cristina e via Berthollet: nelle tasche, oltre alla catenina scippata poco prima, sono state ritrovate dosi di marijuana. Uno di loro, tra l’altro, era stato arrestato lo scorso 6 febbraio sempre per il reato di rapina.

Daspo urbano, cos'è e come funziona

I rapinatori, inconsapevolmente, potrebbero essere i primi destinatari del daspo urbano. Che cos’è? E soprattutto come funziona? Il daspo urbano è una delle misure più discusse del decreto legge sulla sicurezza approvato dal governo che conferisce al sindaco di una città il potere di imporre una sanzione pecuniaria e il divieto d’accesso in una zona a chi commette reati sempre all’interno dello stesso luogo/zona o quartiere. I carabinieri stanno valutando quest’ipotesi, la prima a Torino. I rapinatori, molto probabilmente, usciranno presto dal carcere ma potrebbero essere raggiunti dal daspo.