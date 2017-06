Perde il controllo della moto e si schianta contro un palazzo, incidente vicino piazza Vittorio

TORINO - Un motociclista di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in lungo Po Diaz quasi all’angolo con piazza Vittorio Veneto. Il quarantacinquenne era alla guida del suo motociclo Honda e stava percorrendo la strada verso il centro cittadino quando un’auto che lo precedeva, una Volkswagen Polo, si è spostata a sinistra andando a occupare parte della corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il mezzo a due ruote che stava sorpassando i veicoli in coda. L’impatto, avvenuto di striscio, ha fatto perdere il controllo al motociclista che ha finito la sua corsa contro uno stabile dall’altra parte della strada. Soccorso, il ferito è stato trasportato all’ospedale Cto dove i medici ne hanno dichiarato la prognosi riservata.