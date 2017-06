Rubano dentro le auto con un martelletto, ladri in fuga arrestati dalla polizia

Ha rubato in decine di cantine, compresa quella del fratello: è stato proprio il suo parente, anch’esso vittima del furto, ha incastrarlo e a rivelare l’identità del ladro seriale ai carabinieri della stazione Torino Borgo Dora

Annunciato il programma della nona edizione. Oltre ai concerti di Robbie Williams, Placebo, The Offspring, il trio Silvestri/Consoli/Gazzè e Renato Zero. Tanti i super-ospiti attesi per gli incontri del festival di letteratura e musica