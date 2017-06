Paura a Pianezza: maxi incendio divampa nella notte, nube visibile a Torino

PIANEZZA - Un terribile incendio è divampato ieri sera, poco prima delle mezzanotte, a Pianezza. A bruciare una vecchia ditta di smaltimento rifiuti in via Vercelli, poco distante dalla ditta Valeo: fiamme alte e una grande colonna di fumo hanno creato subito apprensione tra i residenti, preoccupati non solo per il fuoco ma anche per l’aria totalmente irrespirabile.

Vigili del fuoco al lavoro, tecnici Arpa sul posto

Ingente il dispiegamento di mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere l’incendio divampato: nove le squadre al lavoro tra squadre e supporti. Diverse persone sono state evacuate per precauzione. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e i tecnici dell’Arpa: a loro il compito di effettuare i rilievi per determinare se la nube, visibile a centinaia di metri di distanza, abbia sparso nell’aria sostanze tossiche.