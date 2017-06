Maxi furto di motori Ferrari: scoperto il deposito dei ladri a Settimo

SETTIMO - Erano in tre e si sono introdotti nel piazzale della ditta della famiglia Capra di Moncalieri lo scorso primo maggio. Qui i ladri hanno trovato parcheggiati alcuni camion, ne hanno rubati due con cui hanno sfondato il cancello e si sono dati alla fuga. Dopodiché i delinquenti hanno raggiunto Rivoli dove il rimorchio, contenente 50 motori Ferrari destinati a veicoli Maserati, è stato agganciato a un'auto rubata poche ore prima a Moncalieri. Un lavoro da professionisti, per un colpo di circa 900mila euro.

Il magazzino della banda di ladri

Indagini approfondite da parte dei militari dell'Arma hanno portato all'individuazione del magazzino usato dai ladri come deposito. Il capannone si trova a Settimo Torinese, in via Casina Borniola e i carabinieri di Leinì hanno trovato al suo interno, oltre ai motori Ferrari, anche 4.561 kg di cavi in rame, di verosimile provenienza illegale, per il valore complessivo 250.000 euro. Tre persone sono state fermate poichè ritenute responsabili del reato di ricettazione. Si tratta di Gabriel Banga Marius, 49 anni, romeno, residente a Torino; Bianca Angelica Banga, 47 anni, anche lei romena e residente a Torino e Ezio Giacomo Negro, torinese di 64 anni. Il valore complessivo della merce scoperta nel magazzino si aggira intorno 1,3 milioni di euro.