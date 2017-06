Juventus, lo stadio cambia nome: dal 1° luglio si chiamerà Allianz Stadium

TORINO - Rivoluzione in casa Juve: dal 1° luglio 2017, i tifosi bianconeri e delle altre squadre che si recheranno allo stadio per assistere alla partita non andranno più allo Juventus Stadium, ma all’Allianz Stadium.

Allianz Stadium, ma solo per qualche anno

L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa dalla società stessa, impegnata in una rivoluzione che pochi mesi fa aveva già portato a un cambio del logo. Allianz Stadium: è questo il nuovo nome della casa bianconera, frutto dell'accordo di partnership per l’acquisizione dei «naming right» relativi allo stadio, siglato dalla Juventus con Allianz Italia e Lagardère Sports, detentrice dei diritti di naming dell'impianto. Il nome sarà comunque momentaneo: l’accordo infatti è valido dal 1° luglio sino al 30 giugno 2023. Con l’ormai ex Juventus Stadium, salgono a sei gli impianti sportivi targati Allianz, già presente a Nizza, Sidney, Londra (rugby Saracens), San Paolo e Vienna. L’accordo, siglato in realtà diversi anni fa tra Juve e Sportfive, ha portato nelle casse bianconere 75 milioni di euro.