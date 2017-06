Fermati i due ladri del defibrillatore della stazione «Principi d’Acaja» della matropolitana

TORINO - Come era facilmente prevedibile, grazie alla visione dei video delle telecamere di sicurezza, la polizia è riuscita a individuare gli autori del furto del defibrillatore all’interno della stazione «Principi d’Acaja» della metropolitana di Torino. Sono due i responsabili: si tratta di cittadini romeni, entrambi trentenni, tossicodipendenti, senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle. I due sono stati immortalati martedì mattina, il 30 giugno, intorno alle 10.45 mentre si portavano via l’apparecchio salvavita. Identificati, i ladri sono stati fermati dalla municipale e accompagnati al Comando di via Bologna. Per loro è scattata la denuncia a piede libero.