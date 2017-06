Torna a Torino la Festa della Musica

TORINO – Torna in città la Festa della Musica. Giunta alla sua sesta edizione, la Fdm rinnova e amplia il suo appuntamento fino ad un’intera settimana d’evento, nelle giornate del 16, 17, 18, 19, 20 e 21 Giugno nel suggestivo scenario del Quadrilatero Romano.

Musica per tutti

Un progetto artistico e culturale il cui principio ispiratore continua a portare musica live nelle strade, libera e gratuita, garantendo partecipazione aperta a tutti per promuovere e favorire la pratica dell’arte musicale ad ogni livello. La FdM può ritenersi ormai un esempio di legame eccellente tra territorio, soggetti operanti nel campo della cultura e artisti. 1000 musicisti in 200 concerti, distribuiti in 20 punti spettacolo allestiti in piazze, cortili, angoli di città, regalano 7 ore di musica no-stop al giorno richiamando, nelle più belle piazze del centro città, circa 35.000 spettatori.

Il tema 2017

Il tema scelto per l’edizione 2017 della Festa della Musica è il viaggio, inteso non solo in senso fisico, in un contesto spazio temporale, ma anche in senso metaforico come espressione di abbandono, ricerca interiore, desiderio.Il Viaggio che abbatte i confini geografici e culturali e che permette di esplorare con il desiderio di conoscere altre realtà. La Musica è infatti un’ottima compagna di viaggio non ha confini nel tempo e nello spazio, fa sognare, trasporta in altri mondi esistenti e utopici. La musica aiuta ad affrontare la vita di ogni giorno e ci offre un’altra prospettiva sul mondo ma è anche un’ispirazione che viene dall’anima .È un’onda che s’intreccia con altre ed è capace di cambiare la vita e di creare emozioni struggenti ma anche di dare forza e gioia.

La festa della musica nel mondo

La Fête de la Musique nasce in Francia come grande manifestazione popolare e gratuita, un vero e proprio Music Day che il 21 giugno celebra il solstizio d'estate. In poche edizioni la FdM è diventata un autentico fenomeno: sei giorni di musica live nelle strade, libera e gratuita, partecipazione aperta a tutti, spettacoli e iniziative pensate per i più piccoli e molto altro. La ricca programmazione prevede più di 200 concerti, anteprime nazionali, esibizioni delle prestigiose scuole musicali torinesi, momenti dedicati alla danza e tanto divertimento.