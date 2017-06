Panico in piazza San Carlo: si grida all’allarme bomba. Tutti in fuga: ci sono feriti

TORINO - Non ci sono volti tristi davanti al maxi schermo che ha proiettato in piazza San Carlo la sconfitta in finale di Champions League della Juventus ma persone ferite e sanguinanti. Prima della fine della partita, quando c’era chi stava andando a casa, è successo l’impensabile. Poco dopo il terzo gol del Real Madrid alcune transenne sono cadute davanti ai tifosi: il boato sarebbe stato scambiato per un’esplosione e molti hanno temuto lo scoppio di una bomba. Ma non solo. A dare il "via" al panico, che poi è divampato a macchia d’olio fino a coinvolgere gran parte delle quasi 70mila persone presenti nel «salotto» del centro di Torino, è stato anche l'improvviso scoppio di un petardo.

Feriti e gente dispersa

Non si contano ancora le persone ferite. In tanti sono rimasti schiacciati da chi fuggiva dalla piazza, tanto il sangue sparso e i vestiti sporchi anche di chi si è riuscito a mettere in salvo velocemente. Ma non solo. Tanti tifosi si sono persi e hanno perso dietro di sé gli amici con cui erano venuti in piazza. In pochi minuti alle urla si sono aggiunte le sirene di polizia, municipale, carabinieri e ambulanze, accorse numerose sul posto.

