Paura in corso Marche: 5 macchine bloccate nel sottopasso, vigili del fuoco a lavoro

TORINO - La chiamata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 10.30 di questa mattina, lunedì 5 giugno: cinque macchine sono rimaste bloccate nel sotto passo di corso Marche, all'altezza della svincolo con corso Regina Margherita. Tempestivo l'intervento dei vigili, attualmente al lavoro con la squadra del nucleo sommozzatori per estrarre i veicoli dal sottopasso.

Allarme maltempo

Le precipitazioni insistenti che dalla notte di ieri, domenica 4 giugno, si sono abbattute sulla città di Torino e su tutta la regione Piemonte hanno fatto sì che diversi sottopassi della città si allagassero provocando numerosi disagi alla viabilità e traffico in tilt in diverse zone. Le situazioni più preoccupanti si sono registrate nella zona ovest della città e nella prima cintura. Durante la notte sono state più di 100 le chiamate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo scenario appare ancora più grave nella provincia. Alpignano risulta essere uno dei comuni più colpiti dal maltempo, per tutta la notte sindaco, polizia municipali, vigili e volontari hanno monitorato la situazione per stabilire l’ordine degli interventi. Si registrano allagamenti anche a Venaria, Avigliana e Rivoli, dove sono state chiuse le scuole Freynet, Rosselli e Mamma Pajetta.