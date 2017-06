Meteo a Torino, il maltempo non concede tregua: prevista pioggia nelle prossime ore

TORINO - Piove e continuerà a piovere. Dopo i recenti acquazzoni caduti in Torino e provincia, le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: nelle prossime ore il maltempo non si placherà. Anzi. Niente di sconvolgente, ma visti i problemi alla viabilità dovuti all’acqua nelle strade, è utile sapere che non smetterà di piovere almeno fino a domani. Questa mattina ben cinque automobili sono rimaste bloccate nel sottopasso di corso Marche.

Pioggia fino a stanotte, domani rovesci e cielo nuvoloso

Secondo le previsioni di diversi istituti meteorologi, pioggia e temporali caratterizzeranno la giornata torinese almeno fino alle 18: sono attesi oltre 10 millimetri di precipitazioni entro quell’ora. Dopo le 18 la pioggia dovrebbe attenuarsi sempre di più sino a scomparire del tutto questa notte. Attenzione però, perché anche la giornata di domani sarà contraddistinta da maltempo: dopo una mattinata all’insegna del cielo coperto, sono infatti attesi acquazzoni nel pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare definitivamente nella giornata di mercoledì, con un rialzo delle temperature.