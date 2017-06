Riaccesa la fontana del parco della Tesoriera dopo due anni di inattività e richieste

TORINO - Sono tante le fontane di Torino molto belle ma che da tempo sono spente: c’è per esempio quella dei «Dodici Mesi» del parco del Valentino, una delle preferite dai novelli sposi per le fotografie di rito per l’album, oppure la «fontana di vetro» di piazza Benefica, senza acqua da tanti anni e ormai un peso economico per la collettività. Parecchie altre sono quelle che avrebbero bisogno di manutenzione. Ma non ci sono solo notizie negative perché finalmente è tornata a zampillare la fontana del parco della Tesoriera. Ormai spenta da due anni, ora è tornata a splendere nell’area verde ubicata nel quartiere Parella. La riattivazione è avvenuta meno di due settimane fa dopo molte richieste dei cittadini e del comitato quartiere TorinoinMovimento.