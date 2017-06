Arriva a Torino il VENTO Bici Tour

TORINO - Per la prima volta VenTo si apre a tutti. La quinta edizione del Bici Tour si concluderà a Torino l’11 giugno. Due lunghi weekend sul tracciato della futura ciclovia VenTo, la più lunga dorsale cicloturistica d’Italia, in progetto e già inserita nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Un’occasione per scoprire la ricchezza di un territorio per molti sconosciuto.

Il Piemonte in bicicletta

Due le pedalate collettive proposte quella che si è svolta dal 2 al 4 giugno da Venezia a San Benedetto Po e quella del prossimo weekend dal 9 all’11 giugno da Pavia a Torino, con il Piemonte coinvolto e attraversato con tre tappe a Valenza, Trino Vercellese e Torino, dove si conclude l’itinerario.

Il progetto

Dal 2016 VenTo è nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il Politecnico di Milano, che in questa occasione predispone tante biciclette sugli argini del fiume Po, assieme alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Infrastrutture lombarde sta lavorando alla progettazione. Mercoledì 7 giugno a Cremona si svolge il VenTo day: un momento di confronto tra Governo, fondazioni bancarie, Regioni e Università sullo stato di avanzamento del progetto e sugli sviluppi del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Tanti gli eventi culturali ed enogastronomici che saranno organizzati anche grazie alla collaborazione di Slowfood. Sul sito di VenTo sono pubblicati tutti gli aggiornamenti e le informazioni inerenti il Tour, la possibilità di iscriversi alle giornate di pedalata collettiva e il programma degli eventi.