Il meglio dello Street Food italiano dal 9 all’11 giugno a Parco Dora: ingresso gratuito

TORINO - Hamburger, hot dog, olive all’ascolana, arrosticini abruzzesi, puccia e birre artigianali. Qualcuno di voi avrà l’acquolina in bocca ma questo è solo un piccolo assaggio di tutto quello che ci sarà al Parco Dora di Torino il 9, 10 e 11 giugno quando il Salone dell’Auto si unirà al meglio dello Street Food italiano per un evento più gustoso che mai: i migliori food truck giungeranno da ogni regione d’Italia per far assaporare decine di proposte culinarie ai visitatori. L’ingresso, in via Livorno, è gratuito negli orari 10:00/24:00.

Le prelibatezze dello Street Food

L’evento dedicato al cibo da strada , si colloca all’interno della terza edizione del Salone dell’Auto , la kermesse torinese dedicata alle auto che si terrà al Parco del Valentino dal 7 all’11 giugno. Nella miriade di eventi e incontri, ci sarà spazio per lo Street Food che si terrà al Parco Dora, corredato dal Festival Americano e Cibi dal mondo. Gli operatori proporranno una vasta gamma di prodotti di qualità nazionali e internazionali: hamburger di chianina, hot dog, cupcakes americani, gnocco fritto, olive all’ascolana, arrosticini abruzzesi, pizzoccheri, alette di pollo marinate, porchetta di Ariccia, bombette, verdure pastellate, salumi umbri, cotoletta alla milanese, focaccia Ligure, panzerotti, arancine, cannoli alla siciliana, pittule fritte, salsiccia di cavallo, maritati salentini, moscardini in guazzetto, spiedini di tonno, guanciale, fritture di pesce, pane al culatello, stracciatella, puccia pugliese, tigella modenese, dolci, bomboloni, carni grigliate, birre artigianali e tanto altro.

Cibo, ma non solo: ecco cosa verrà allestito al Parco Dora

Nella «tre giorni» dedicata al cibo on the road, sono previsti spettacoli d’intrattenimento con musica country, dj set e area giochi per i bambini. Inoltre, si terrà l’incontro (sabato 10 giugno) organizzato dall'Abarth Club Torino e riservato alle Abarth storiche e moderne. Domenica 11 giugno, verranno esposte le vetture americane protagoniste di un meeting di vetture storiche e moderne, rigorosamente Made in USA. Inoltre, i visitatori potranno ammirare gli automezzi e i campi di accoglienza della Protezione Civile.