Paul Weller in concerto al Teatro della Concordia di Venaria Reale

TORINO - A due anni di distanza torna in Italia Paul Weller, storico frontman di The Jam e Style Council, per tre appuntamenti il prossimo autunno. Lunedì 11 settembre lo potremo ascoltare al Teatro della Concordia di Venaria Reale.

L'artista

Finita l’esperienza con gli Style Council, Weller ha iniziato la carriera solista costellata di grandi successi sia di critica che di pubblico. Il suo percorso musicale iniziato con il rock di matrice british ha spaziato poi verso l’acid jazz, il folk, il pop e perfino elettroniche e soul. Paul Weller torna in Italia dopo due anni dall’uscita del suo dodicesimo album in studio «Saturn’s Pattern» un disco progressive in senso stretto che ha portato il chitarrista a sperimentare nuove forme ancora inesplorate nella sua carriera.

Info

Inizio concerti alle 21. Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto. I biglietti in prevendita sono disponibili su Ticketone (sito e punti vendita fisici).