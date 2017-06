L'estate del GruVillage: tutte le date e i prezzi degli spettacoli

GRUGLIASCO - Parte il conto alla rovescia per la magica estate del Gruvillage: dal 19 giugno al 29 luglio vi aspetta un programma fatto di spettacoli di grande qualità, eclettico e trasversale. Arte, intrattenimento, cultura e un’ottima accoglienza in un’oasi verde. Cosa chiedere di più? Di seguito riportiamo tutti gli appuntamenti del calendario dell'estate del con allegate date e prezzi. Non ci sono scuse che tengano, l'estate al GruVillage sta per cominciare!

Date e prezzi

- J - Ax e Fedez

19 giugno, h. 22.00, 25 euro+ diritti di prevendita

- Francesco Gabbani

20 giugno, h. 22.00, 17 euro+ diritti di prevendita

- Jess Glynne

26 giugno, h. 22.00, 15 euro+ diritti di prevendita

- Queen at The Opera

1 luglio, h. 22.00, 15 euro+ diritti di prevendita

- Bastille

4 luglio, h. 22.00, 25 euro+ diritti di prevendita

-Benji e Fede

6 luglio, h. 22.00, 18 euro+ diritti di prevendita

-Fiorella Mannoia

10 luglio, h. 22.00, 15 euro+ diritti di prevendita

-Nek

11 luglio, h. 22.00, 15 euro+ diritti di prevendita

-Chick Corea and Bela Flack

13 luglio, h. 22.00, 35 euro+ diritti di prevendita

(platea con poltrona numerata)

-Parov Stelar

14 luglio, h. 22.00, 33 euro+ diritti di prevendita

-Alvaro Soler

18 luglio, h. 22.00, 20 euro+ diritti di prevendita

-Clean Bandit

19 luglio, h. 22.00, 15 euro+ diritti di prevendita

-LP

25 luglio, h. 22.00, 30 euro+ diritti di prevendita

-La Grande festa della Taranta

29 luglio, h. 18, entrata libera