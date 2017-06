Operata alle Molinette la donna gravemente ferita in piazza San Carlo: l’intervento è riuscito

TORINO - «L'intervento di stabilizzazione della colonna cervicale è terminato ed è tecnicamente riuscito». Sono queste le prime parole che i medici hanno rivolto alla stampa dopo aver operato d’urgenza una delle due donne ferite gravemente durante la notte di follia in piazza San Carlo. La paziente, a causa di un’improvvisa instabilità della colonna vertebrale, era stata entrata in sala operatoria nel pomeriggio di oggi. Attualmente, la donna si trova in rianimazione ed è stabile, ma la prognosi rimane riservata.