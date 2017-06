Tre giorni di festa a Regio Parco per i 50 anni degli alloggi Atc di corso Taranto

TORINO - Sarà un fine settimana di festa nel quartiere Regio Parco di Torino. Le case Atc di corso Taranto - 650 appartamenti in totale - festeggiano i 50 anni e con loro festeggia mezzo secolo anche il Comitato Inquilini, nato proprio per rispondere alle esigenze dei primi abitanti della zona come uno dei primi comitati spontanei degli inquilini di case popolari del paese.

Tre giorni di festa per il quartiere

Sarà una festa di tre giorni: il 9, il 10 e l’11 giugno. Il programma è stato messo appunto dalla Circoscrizione 6, in collaborazione con Atc, con la Regione Piemonte e con il Comune di Torino. Si comincia venerdì 9 quando abitanti e istituzioni impugneranno ramazze e rastrelli per ripulire il quartiere, nell’ambito della manifestazione «Let’s clean up Europe».

Sabato 10 alle 11 nella sede del Comitato Inquilini sarà invece presentato il libro «Corso Taranto, il nostro quartiere. I ricordi e l’impegno» sulla storia del comitato realizzato da Atc con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte. La presentazione sarà seguita da una merenda per tutti, da alcune premiazioni e alle 19.30 appuntamento sotto la cupola di piazza Tartini per spaghettata e musica.

Domenica 11 sveglia alle 9.30 e appuntamento al campo sportivo Mercadante per il torneo del cinquantennale che vedrà scendere in campo consiglieri comunali e di circoscrizione, giornalisti, dipendenti Atc e la squadra di calcio di zona «Francesco Marino». Alle 12 i festeggiamenti si uniranno a quelli organizzati dalla parrocchia per Sant’Antonio con la processione, seguita da un rinfresco con dolci e piatti tipici marocchini. Dalle 15 alle 22 ancora eventi sotto la Cupola mentre alle 18 ci saranno animazione e circo per bambini a cura del Cirko Vertigo.