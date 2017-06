Incidente mortale sulla A4: automobilista muore sul colpo

CHIVASSO - L'impatto è avvenuto tra lo svincolo di Chivasso centro e Chivasso ovest, a circa 15 km da Torino. A essere coinvolti sono stati una Fiat Punto e una Citroen Berlingo. Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente,avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì 7 giugno, quando la Citroen avrebbe tamponato la Punto che lo precedeva. Le due vetture, dopo aver carambolato diverse volte, si sarebbero fermate fuori strada, ma per uno dei due autisti lo scontro è stato fatale.

La vittima

Ad avere la peggio nell'impatto è stato proprio l'autista della Citroen, un uomo di cinquantadue anni originario del biellese che, probabilmente viaggiava senza cintura di sicurezza, ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo nel momento dell'impatto. L'uomo non ce l'ha fatta ed è morto ancor prima di essere trasportato in ospedale. Gli agenti della polizia stradale di Novara Est sono attualmente a lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.