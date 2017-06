Novità per i giovani torinesi: tutte le informazioni a portata di click sul nuovo sito TorinoGiovani

TORINO - Ai ragazzi bisogna parlare con il loro linguaggio, è così da sempre, e lo sanno bene quelli di Torino Giovani, che per questo motivo hanno deciso di rinnovare il loro sito Internet per renderlo più accattivante e fruibile per gli utenti. «I giovani di oggi dove e come cercano informazioni?» questa la domanda da cui si è partiti per ricostruire il sistema. «Dobbiamo integrare le nuove tecnologie per raggiungere i giovani nelle modalità in cui loro cercano le informazioni», ha commentato l'assessore alle Politiche Giovanili, Marco Giusta, in occasione del lancio del nuovo sito Internet. «Questo è un passo all'interno di un più ampio progetto di politiche giovanili», ha proseguito l'assessore, «i giovani devono tornare protagonisti, chiavi in mano, della loro città».

Il nuovo sito di TorinoGiovani

Tre le parole chiave alla base del rinnovo del sito Internet di TorinoGiovani: al primo posto c'è il concetto di "accessibilità", di modo che il nuovo portale possa essere facilmente fruibile da tutti i dispositivi adattandosi alla risoluzione di qualsiasi schermo, in virtù del fatto che sempre più persone, e in particolare i giovani, oggi, si connettono a Internet utilizzando il cellulare. In secondo luogo viene "l'usabilità", ovvero la possibilità di muoversi agevolmente all'interno del portale anche se si parte da una ricerca specifica, grazie a una rinnovata organizzazione tematica. Infine fa capolino l'idea di "uniformità", dal momento che in questa nuova era del sito di TorinoGiovani sono state incorporante, corrette e uniformate, anche tutte le schede informative, cavallo di battaglia storico dell'InformaGiovani di Torino. La nuova versione del portale è stata realizzata in collaborazione con CSI Piemonte, che ha affiancato gli uffici del Servizio delle Politiche Giovanili durante la fase di riprogettazione e di coinvolgimento degli utenti e affronta gli argomenti che riguardano più da vicino i torinesi di oggi. Si va da informazioni sul mondo del lavoro, formazione, viaggi, volontariato e salute fino ad arrivare ai temi legati alla vita affettiva.

«Spazio al Centro»

Le novità non sono finite qui: L'InformaGiovani di via Garibaldi 25, culla prediletta dai giovani della città per reperire informazioni e servizi, si apre al territorio con il progetto "Spazio al Centro». L'idea nasce dal voler utilizzare e valorizzare al meglio l'area attrezzata del Centro negli orari in cui lo sportello informativo resta chiuso al pubblico. L'area si aprirà così ai giovani per riunioni, mostre, laboratori e tanto altro. Come funziona? Sul portale di TorinoGiovani sì trovano le regole d'uso dello spazio e un modulo per richiederne l'utilizzo. L'iniziativa parte nella speranza che i ragazzi possano fare proprio questo spazio che è, a tutti gli effetti, uno spazio pubblico.