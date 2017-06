Meningite, bambino di 10 anni ricoverato all’ospedale Regina Margherita

TORINO - Nuovo caso di meningite. Un bambino di 10 anni che frequenta la scuola elementare in frazione Tedeschi a Leinì è ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita per un caso sospetto. Il piccolo, colto da quella che sembrava essere una semplice influenza alla fine della scorsa settimana, è via via peggiorato. Dopo un primo passaggio al pronto soccorso di Ciriè, i medici hanno richiesto il trasferimento nella struttura sanitaria del capoluogo più adatta per casi del genere.

Accertamenti in corso

All’ospedale Regina Margherita sono cauti: prima di tirare le conclusioni, nonostante da subito ci fosse il sospetto che la febbre fosse di tipo meningococco, si sta cercando di verificare a quale ceppo appartenga la meningite. Intanto è partita la profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto con il bambino negli ultimi giorni, compagni di scuola, maestre e genitori compresi. Non è stato invece necessario chiudere la scuola ma tutte le famiglie sono state informate in una riunione a cui ha preso parte anche il sindaco di Leinì Gabriella Leone.