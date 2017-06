Caldo africano in arrivo a Torino, oltre 30 gradi nel fine settimana

TORINO - Sole, sole e ancora sole su tutto il Piemonte. Per oggi e i prossimi due giorni la Regione sarà interessata da condizioni anticicloniche che manterranno il cielo generalmente soleggiato e le temperature per lo più piacevoli.Torino non fa eccezione: nel capoluogo si registreranno temperature gradevoli e ventilate fino a venerdì 9 giugno. Nel fine settimana la musica cambia e si inizierà a sudare davvero.

Caldo africano

Fin dalla giornata di sabato 10 giugno il termometro salirà in città. Un promontorio di alta pressione di matrice africana causerà un'impennata dei valori termini, fanno sapere i tecnici dell'Arpa ( Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale). L'alta pressione tropicale porterà il termometro oltre i 30 gradi in pianura e bassa collina.