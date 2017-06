Royal White a La Reggia di Venaria Reale

TORINO - La Reggia di Venaria Reale si tinge di bianco per una grande festa sotto le stelle. Venerdì 9 giugno presso i Giardini della Reggia andrà in scena Royal White, un evento esclusivo per festeggiare l’arrivo dell’estate nell’incantevole cornice della residenza sabauda tra musica, spettacoli di luci e performance artistiche. Il bianco è protagonista della festa in ogni dettaglio a partire dagli abiti dei partecipanti, il dress code richiesto è total white, per arrivare agli allestimenti, agli arredi, fino alle luci. Per tutti coloro che partecipano al primo appuntamento di apertura della bella stagione 2017 a la Reggia di Venaria, nella scelta degli abiti e accessori, rigorosamente bianchi, le parole d’ordine sono originalità ed eleganza. L’evento nasce da un’iniziativa di Prince Experience e Toga Party People, gli ideatori della Nuit Royale, la grande festa in costumi del ‘700 che dal 2013 anima la Reggia ogni anno a ottobre, e del Gran Gala di Natale, Capodanno e Carnevale a la Reggia di Venaria Reale, eventi della stagione 2016/2017 che hanno riscosso grande successo di pubblico.

Il programma

La serata inizia alle 20 con aperitivo a buffet e selezione musicale dei dj Felix accompagnato da Francesco De Cesare al sax; si prosegue alle 22.30 con il Royal White Party che vede protagonista la Compagnia acrobatica torinese Stardust e il suo special white show: una miscela di perfomance acrobatiche e danza, con l’utilizzo di attrezzi aerei esclusivi ed originali, creati dalla compagnia per dare vita a esibizioni di grande spettacolarità e originalità. Acrobazie aeree, volteggi e rimbalzi, evoluzioni e contorsionismo, coreografie uniche e di grande impatto visivo, colori e sfumature di grande originalità fanno dei Stardust una delle compagnie artistico - acrobatiche più originali in Europa. La performance è accompagnata dal dj set di Simo Cocco. La serata prosegue con dj set e balli fino alle 2.30.

Novità e sponsor

Novità di quest’anno, l’area privè è stata ampliata per accogliere un numero maggiore di tavoli con possibilità di prenotazione. Uno spazio riservato sia per la consumazione del Royal White Buffet e sia per il dopo cena. Main Sponsor della serata è Hype, la carta gratuita che trasforma il modo di gestire il denaro e permette di scambiarlo con chi si vuole in tempo reale. Hype permetterà di saltare la coda all’ingresso e offrirà un welcome drink e sconti sulle successive consumazioni a tutti i partecipanti con App e conto attivati.

I biglietti

È possibile acquistare biglietti solo online, su www.royalwhite.it. A partire dalle 20, Royal White Buffet + Party, Early Birds 20 € (250 posti), regular ticket 25€.

A partire dalle 22.30, Royal White Party early birds 10 €, regular ticket 15 €. Tutti i biglietti sono comprensivi di 1 consumazione.