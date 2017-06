Torino, si corre la IV Pigiama Running for Africa

TORINO - Una corsa non competitiva a sfondo benefico di 6 km o una camminata di 2 km, all’interno del parco, promossa dall’Associazione Amici di Lumuma Onlus per l’acquisto di una macchina per il test emocromo completo destinata al Centro Sanitario di Lumuma, in Tanzania. Venerdì 9 giugno alle 20 in Piazza D’Armi a Torino va in scena la IV Pigiama Running for Africa, una corsa non competitiva di 6 km o una camminata di 2 km, da correre in pigiama. La manifestazione a sfondo benefico è organizzata dall’Associazione Amici di Lumuma Onlus con il patrocinio del Comune di Torino, la Circoscrizione 2, l’Associazione Alpini di Collegno, e ha come finalità la raccolta fondi per i progetti di sviluppo in Africa. Il ricavato dell’evento verrà infatti interamente destinato all’acquisto di una macchina per il test emocromo completo per il Centro Sanitario di Lumuma in Tanzania. La corsa è aperta a tutti, adulti e bambini, camminatori per diletto, runners abituali, maratoneti di professione, per una serata all’insegna dello sport, dello svago all'aria aperta e della solidarietà da correre in pigiama, solo per chi lo desidera. La partenza della corsa è alle ore 19.45 per i bimbi e alle 20.00 per gli adulti. Premi in palio ai «pigiama più» originali e divertenti.

L’associazione

Da più di dieci anni, l’Associazione Amici di Lumuma Onlus, opera in Tanzania, in particolare nella regione di Lumuma, promuovendo progetti di sviluppo socio-sanitario ed agricolo. Grazie alla generosità delle persone coinvolte, è stato possibile in questi anni trasformare il piccolo dispensario preesistente in Centro Sanitario, con un proprio medico responsabile. Il Centro Sanitario è stato corredato da un poliambulatorio finanziato anche con il 1° Pigiama Running for Africa del 2014, con il 2° Pigiama Running è stato ristrutturato e ampliato il reparto di maternità e la sala parto e con il 3° è stato ristrutturato il reparto di pediatria. A Lumuma, oggi, grazie ai tanti amici che partecipano alle attività dell’Associazione, è più facile affrontare il parto e nascere con maggiore serenità. Resta però ancora molto da fare.

Come iscriversi

Alla IV Pigiama Running è possibile iscriversi presso il negozio RUN di Corso IV Novembre 110 a Torino, nei diversi punti vendita Leggero, sul sito www.pigiamarunningforafrica.org oppure In piazza D’Armi la sera stessa. Costi: 7 € per gli adulti, 3 € per i bambini fino ai 12 anni. Pacco gara ai primi 1200 iscritti. Per informazioni: www.pigiamarunningforafrica.org e www.amicidilumuma.org.