Dramma ad Almese, trovato impiccato a un albero il corpo di Mattia Del Treppo

ALMESE - Si sono concluse come nessuno avrebbe voluto che si concludessero le ricerche di Mattia Del Treppo: il giovane, scomparso da un giorno, è stato ritrovato impiccato a un albero poco distante dalla sua abitazione. Il corpo è stato trovato intorno alle 12 di oggi dai vigili del fuoco, durante una battuta di ricerca. Sulla dinamica non vi sono ancora certezze, ma dai primi riscontri pare si tratti di un suicidio. A nulla è valso l’appello della famiglia su Facebook, che in poche ore aveva raggiunto migliaia di bacheche e ottenuto migliaia di condivisioni.