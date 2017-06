Annullato Street Food al Parco Dora, un altro evento salta a Torino 

TORINO - Gli operatori dello Street Food International Parade avrebbero dovuto iniziare a montare i loro stand questa mattina, eppure tutto tace a Parco Dora. I residenti che si aspettavano la zona popolata del miglior cibo di strada internazionale sotto casa non possono fare a meno di chiedersi che cosa sia successo? «L'evento è saltato per volontà del Comitato organizzatore del Parco del Valentino» hanno spiegato quelli di Street Food. La manifestazione era infatti legata a filo doppio al Salone dell'Auto che si tiene in questi giorni al parco del Valentino e, stando al piano originario, le 16 bancarelle di cibo di strada avrebbero dovuto accompagnare due eventi collaterali del Salone (un'esposizione di mezzi della protezione civile e di auto americane). Il Comitato però ha rinunciato alla manifestazione. I motivi? Non sono stati forniti.

Il rammarico degli organizzatori dello Street Food

La notizia che lo Street Food Parade, che si sarebbe dovuta tenere al Parco Dora dal 9 all'11 giugno, era stato annullato è arrivata la sera prima dell'inizio della manifestazione, a meno di 48 ore dal calcio di inizio. Tuttavia quelli dello Street Food non paiono sorpresi: «Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Ormai è diventata una moda far saltare gli eventi a Torino». Dal Comitato del parco del Valentino arriva immediata la risposta: le attività del Parco Dora dovevano essere maggiori e snodarsi tra il 7 e l'11 giugno, dal momento che sono state ridotte a soli due giorni (10 e 11) si è ritenuto non necessario l'accompagnamento dello Street Food. Le attività programmate al Parco Dora nell'ambito del Salone dell'Auto si svolgeranno come da programma, ma niente stuzzichini sfiziosi per i visitatori dell'evento.