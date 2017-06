Dramma in corso Monte Cucco, ragazza di 16 anni muore precipitando dal balcone

TORINO - Dramma questa mattina nel quartiere Pozzo Strada: una ragazza di 16 anni è morta precipitando dal balcone del cortile interno di un comprensorio di case che si affacciano su corso Monte Cucco, via Monte Ortigara e via Fossati. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde e una pattuglia della polizia. Purtroppo, nonostante il trasporto all’ospedale Martini, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Ignote le cause della caduta, sgomento tra i residenti

In corso le indagini per capire cosa sia successo in quei momenti. Le ipotesi più accreditate, attualmente, sarebbero quelle del suicidio o del fatale incidente. La sedicenne sarebbe precipitata dal quinto o sesto piano, una caduta che non le ha lasciato alcun scampo. Secondo l’Asl To1, nel momento della caduta la ragazza si trovava a casa della nonna. Sgomento tra i residenti del comprensorio, che hanno visto con i loro occhi il corpo dell’adolescente sull’asfalto in una posizione innaturale. Nei prossimi giorni le indagini chiariranno gli aspetti bui di un episodio sconvolgente, costato la vita a una giovane ragazza di sedici anni.