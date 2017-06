Gravissimo incidente in corso Massimo d'Azeglio, perde la vita un motociclista di 57 anni

TORINO - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Torino. Un motociclista di 57 anni ha perso la vita in corso Massimo d'Azeglio, all'angolo con via Petrarca, dopo che una Seat Ibiza, che percorreva il corso verso l'esterno della città, lo ha urtato. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, ma purtroppo non è servita la corsa verso l'ospedale Cto per salvare la vita al cinquantasettenne, deceduto alle 19.30

La dinamica

Da quanto accertato il motociclista a bordo della sua Yamaha Tmax stava percorrendo via Sclopis ed era diretto verso via Ormea. L'incidente è avvenuto in un incrocio semaforizzato che, al momento del sinistro, era funzionante. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale che ora sono alla ricerca di testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.