Lavori sui binari, la linea 4 deviata per dieci giorni

TORINO - Lavori in corso, cambia il percorso della linea 4. Dal 12 al 23 giugno saranno effettuati alcuni lavori di rinnovo dell’incrocio tranviario e di rifacimento della pavimentazione in corso Unione Sovietica angolo piazzale Caio Mario. La linea 4 da corso Unione Sovietica sarà deviata in entrambe le direzioni in corso Tazzoli ed in corso Agnelli.

Divieto di sosta lungo il percorso dei lavori

I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata in corso Unione Sovietica in direzione Mirafiori sud durante le fasi di carico e scarico. Sempre nello stesso periodo, tra il 12 ed il 30 giugno, saranno eseguiti lavori di ripristino del manto stradale nell’area interessata dai binari e revisione dell’impianto tranviario in via Madama Cristina, tra corso Vittorio Emanuele II e via Berthollet: sarà istituito il divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori e ci sarà un restringimento della carreggiata. Non saranno previste deviazioni dei mezzi pubblici.