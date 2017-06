A Torino inaugura la seconda edizione della Mostra Internazionale Artes

TORINO - L’associazione Artes a.p.s. presenta la II edizione della Mostra Internazionale Artes, curata dall’architetto Jessica Spagnolo con coordinamento dell’architetto Elisabetta Bagnato e dell’architetto Laura Bortoletto, in collaborazione con l’associazione Soffi d’Arte. La mostra è allestita all’interno dell’istituto Alfieri-Carrù di Via Accademia Albertina 14 e sarà visitabile dal 10 al 17 giugno, con ingresso gratuito. L’appuntamento con il vernissage è sabato 10 giugno alle 18.30, con un’introduzione di Nicoletta de Siebert Tassoni Estense, presidente dell’Istituto, e con gli interventi di Sol Jasch Ninni, presidente di Artes, e di Jessica Spagnolo, curatrice della mostra. La rassegna vede l’esposizione di opere di oltre 60 artisti, selezionati tramite bando, ed è strutturata in diverse sezioni: pittura figurativa, pittura astratta, pittura paesaggistica, fotografia. A fine esposizione, il 17 giugno, verranno premiate le migliori opere: al primo, secondo e terzo classificato verranno assegnate delle targhe di riconoscimento. Ai restanti partecipanti verrà assegnata una pergamena di riconoscimento. Verranno assegnati inoltre un premio della Critica in memoria di Maria Briscese - artista contemporanea recentemente scomparsa - e il premio Istituto Alfieri Carrù Torino per l’utilizzo della tecnica e/o dei materiali più originali, anche di recupero. Il progetto è stato ideato e curato da Artes aps in collaborazione con l’associazione Soffi d’Arte: Artes a.p.s. è un’associazione di artigiani dell’eccellenza artigiana piemontese e di professionisti del web, della progettazione, della grafica, dell’arte e della comunicazione 2.0. La mission di ARTES è fare sinergia tra le botteghe e le nuove realtà per ridare visibilità e carattere a questa preziosa identità, ormai chiusa e rilegata tra le mura delle singole attività rilanciando il mondo dell’artigianato2.0.

Programma della rassegna

10 giugno alle 18.30, vernissage: aperitivo ed evento dimostrativo, con realizzazione di marmo artificiale del maestro Dino Bolognesi di Rima San Giuseppe.

11 giugno alle 18, Prof. Claudia Ghirardello parlerà di arte e restauro, con un focus sul restauro della cappella di Occhieppo superiore (patrocinato dal centro Pannunzio)

12 giugno alle 18 presentazione del libro KEEP CALM di Daniela Schembri Volpe

14 giugno alle 18 , incontro con Fabio Garnero esperto di gnomica, massimo esperto italiano

15 giugno alle 18, asta benefica di quadri, a favore di una borsa di studio per un'allieva/ospite del collegio Alfieri-Carrù

16 giugno alle 18 presentazione del libro di Andrea Arditi

17 giugno 2017 finissage, premiazione, aperitivo ed evento musicale

Info: www.artes-torino.it, info@artes-torino.it.