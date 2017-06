Aria in cambiamento in casa Appendino: l'assessore all'Ambiente Giannuzzi esce di scena

TORINO - A poco più di una settimana di distanza dai fatti di piazza San Carlo che hanno sconvolto Torino e, a quasi un anno. dall'insediamento in Comune della prima cittadina Chiara Appendino, qualcosa sta cambiando. Si aspetta solo la conferma della sindaca, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, domenica 11 giugno o, al più tardi lunedì, ma la notizia ha già fatto il giro del web: il posto dell'assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi è saltato. Che c'entrino qualcosa tutti quei vetri rimasti in strada la notte del 3 giugno? Pare infatti che nel pomeriggio della finale di Champions League, prima che il panico si impossessasse della piazza, la polizia abbia fatto segnalazione del problema della numerose bottiglie di vetro presenti ma, nonostante ciò, la zona non è stata ripulita a dovere.

Nuovo assessore comunale all'Ambiente

Nonostante molti abbiano, nelle ultime ore, collegato la sostituzione di Giannuzzi con i fatti di piazza San Carlo, per ora, dalla Giunta pentastellata non sono arrivate indicazioni precise in tal senso. Nelle prossime ore Stefania Giannuzzi dovrebbe cedere le due deleghe all'attuale capogruppo del M5s, il fedelissimo di Appendino, Alberto Unia. Il cambio di rotta sarebbe giustificato da una volontà di rendere più incisiva l'azione della Giunta in ambito di politiche ambientali. Secondo alcune indiscrezioni poi dovrebbe essere Chiara Giacosa a guidare il gruppo pentastellato in Consiglio Comunale al posto di Unia. Cambiamenti in vista anche per gli assessorati curati da Leon, Finardi e Giusta.

«No, je ne regrette rien»

Intanto sul profilo Twitter di Giannuzzi nella serata di sabato 10 giugno compare un posto lapidario: «Sipario», accompagnato dal video della famosissima canzone del film «La vie en rose» dal titolo parlante «No, je ne regrette rien», ossia «Non rimpiango nulla». Sembrerebbe che, in seguito alla comunicazione di Appendino di dover cedere le nomine dell'assessorato, Stefania Giannuzzi sia stata vista uscire in lacrime dall'ufficio della prima cittadina. Non resta che aspettare le parole della sindaca per avere un quadro completo di quella che sarà la sua nuova squadra a un anno di distanza dalle elezioni.