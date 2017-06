Grave incidente nella notte in via De Sanctis, autista trasportato d'urgenza al pronto soccorso

TORINO - Erano circa le 2.50 di oggi, domenica 11 giugno, quando l'autista alla guida di una Citroen C2 ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un palo della luce in via De Santis. L'uomo, un italiano di 43 anni, stava percorrendo la via in direzione via Sansovito, provenendo da via Santa Teresa, quando, senza ragioni apparenti, non è stato più in grado di mantenere l'auto in carreggiata.

La dinamica dell'incidente

Gli agenti della Squadra Infortunistica sono attualmente al lavoro per ricostruire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente. Pare che, sull'asfalto, non siano stati rinvenuti segni di frenata di alcun tipo. In seguito allo scontro l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Martini e poi trasferito presso le Molinette, ove i medici si sono riservati la prognosi.