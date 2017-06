Scontro violentissimo in corso Turati: bambino di 2 anni trasportato al Regina Margherita

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato in corso Turati, angolo via Tirenno, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Lo scontro è avvenuto alle 13.55 e ha visto coinvolti 3 veicoli. A bordo di una delle auto si trovava anche una bambino di appena due anni, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Regina Margherita di Torino in seguito all'urto. Sul posto sono intervenuti, come di norma, gli uomini della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso.



Come è avvenuto l'incidente

Una Mercedes A45, con a bordo 2 persone, stava percorrendo corso Turati verso l’esterno città e una Volkwagen Golf (4 persone a bordo) viaggiava invece in via Tirreno verso via Camogli. I due veicoli si sono scontrati nell’area semaforizzata, finendo contro una terza auto, una Fiat 500, ferma in attesa del verde. Uno dei due passeggeri a bordo della Mercedes è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. Dei quattro a bordo della Volkswagen invece, il conducente è stato trasportato al Mauriziano, un bambino di 2 anni al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regina Margherita e le due donne al C.T.O. Per una di queste i medici si sono riservati la prognosi.



Incidente stradale in corso Turati (© Polizia Municipale di Torino)