Il Salone dell’Auto chiude con un record: decise location e date della prossima edizione

TORINO - Se il motto del Salone del Libro era «Oltre il confine», quello della terza edizione del Salone dell’Auto potrebbe tranquillamente essere «Oltre ogni record»: oltre 700-000 persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata al Parco del Valentino e in altri punti della città come Parco Dora. Un successo incredibile, capace di migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno. Una formula, quella del Salone «a cielo aperto», criticata dagli ambientalisti, ma evidentemente molto apprezzata dal pubblico.

Salone dell'Auto, un format vincente

Cinquantasei i brand protagonisti, con tante novità: dalle auto elettriche, alla mobilità Green fino alle 26 anteprime nazionali. Il pubblico ha gradito, lo testimoniano le persone provenienti da ogni parte d’Italia per ammirare le auto al Parco del Valentino. Il segreto di questa consacrazione? Non solo l’esposizione all’aperto ma anche i 5 giorni di manifestazione, l’orario prolungato fino a mezzanotte e una serie di eventi collaterali che hanno reso il Salone un evento dinamico. Visibilmente soddisfatto Andrea Levy, presidente della manifestazione: «Incredibile vedere con quanta passione abbiano risposto gli appassionati provenienti da tutta Italia e i collezionisti e le Case automobilistiche. La stessa passione che anima questo progetto di cui si è appena conclusa un’edizione incredibile, in termini di numeri e di qualità delle automobili in esposizione».

Location e date, si lavora per la quarta edizione del Salone

Forte di questi numeri e del gradimento dei torinesi e non, il presidente è già al lavoro per preparare la prossima edizione, la quarta. La prima parte del lavoro consisterà nel contattare i brand e le istituzioni, per avere da loro feedback e consigli su come migliorare ulteriormente questo formato. Intanto, gli amanti del Salone dell’Auto possono contare su due certezze, la data e la location: la quarta edizione del Salone si svolgerà dal 6 al 10 giugno 2018, sempre al Parco del Valentino.