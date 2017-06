Elezioni 2017, tutti i risultati della provincia: due ballottaggi, Mappano ha il primo sindaco

TORINO - Ventisei comuni della provincia di Torino nella giornata di ieri sono andati al voto per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Due città dovranno tornare alle urne per il ballottaggio (Rivalta e Chivasso), mentre per la prima volta Mappano ha un sindaco: si tratta di Franco Grassi, il presidente del Comitato che si è battuto a lungo per far sì che nascesse il nuovo Comune. Ancora una curiosità dalle votazioni arriva da Mathi: il comune del Canavese è stato commissariato perché, nonostante la presenza di un solo candidato, meno del 50% più uno degli aventi diritto al voto si sono recati alle urne.

Di seguito il risultato delle elezioni di domenica 11 giugno in provincia di Torino.

- ANGROGNA: Mario Malan

- AVIGLIANA: Andrea Archinà

- AZEGLIO: Emiliano Sirio

- BAIRO: Claudio Succio

- BALANGERO: Franco Romeo

- CANTOIRA: Celestina Olivetti

- CASALBORGONE: Francesco Cavallero

- CASELLE: Luca Baracco

- CASTELLAMONTE: Pasquale Mazza

- CAVAGNOLO: Andrea Gavazza

- CHIVASSO: ballottaggio tra Claudio Castello e Matteo Doria

- CLAVIERE: Franco Capra

- FAVRIA: Vittorio Bellone

- FENESTRELLE: Michel Bouquet

- GERMAGNANO: Mirella Mantini

- GRUGLIASCO: Roberto Montà

- LA LOGGIA: Domenico Romano

- LOMBRIASCO: Antonio Sibona

- MAPPANO: Francesco Grassi

- MERENTINO: Bruno Corniglia

- MATHI: commissariato (un solo candidato, Tommaso Turinetti, e non si è raggiunto il 50% dei votanti)

- MONTEU DA PO: Vittorio Covacci

- ORIO CANAVESE: Erica Ferragatta

- PAVAROLO: Laura Martini

- RIVALTA: ballottaggio tra Nicola De Ruggiero e Mauro Marinari

- ROSTA: Domenico Morabito