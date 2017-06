Caldo da record in città: temperature oltre i 35 gradi in arrivo a Torino 

TORINO - Il termometro continua a salire e il caldo comincia a farsi sentire davvero. «L'alta pressione nord africana», spiegano i tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale Per La Protezione Ambientale) «si è posizionata sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo e ciò determina condizioni di bel tempo con temperature in continuo rialzo». Le temperature elevate portate dall'anticiclone ci accompagneranno per gran parte della settimana, portando il termometro ben oltre la media stagionale. Previsto per giovedì un lieve calo delle temperature.

Rovesci e afa

Insieme al caldo arrivano anche i tipici rovesci estivi del pomeriggio. Bisogna aspettarsi, con l'alzarsi delle temperature, anche un aumento delle condizioni di instabilità, principalmente a ridosso dei rilievi. Se sabato 10 gugno il caldo è stato tollerabile perchè non accompagnato da una grande percentuale di umidità, è arrivato a farsi sentire più forte che mai già nella giornata di domenica 11 giugno, quando il termometro ha toccato i 35 gradi e, chi era in città, ha cominciato a boccheggiare.