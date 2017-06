Una folla di persone ai funerali del neonato di Settimo, ma nessun famigliare era presente

SETTIMO TORINESE - Si sono svolti questa mattina, lunedì 12 giugno, i funerali di Giovanni, il bambino che ha perso la vita a Settimo Torinese dopo essere stato lanciato dal balcone di casa immediatamente dopo la sua nascita. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 1000 persone, tra queste molte mamme con i loro bambini, ma tra i tanti accorsi per dare un ultimo saluto a Giovanni, neppure l'ombra dei genitori che non hanno voluto riconoscere il piccolo, morto all'ospedale Regina Margherita in seguito ai danni riportati dalla caduta.

Il funerale

La chiesa di San Pietro in Vincoli, dove si è svolta la funzione, si è riempita di fedeli, commossi e ancora un po' increduli per la triste sorte toccata a Giovanni. Una catena di solidarietà e di amore incredibile per la scomparsa prematura del neonato di Settimo a cui non hanno assistito nè la madre, detenuta in carcere con l'accusa di omicidio, nè il padre, compagno della donna. All'uscita della chiesa sono stati liberati in aria 100 palloncini bianchi, in segno di affetto per questa giovane vita spezzata prematuramente.