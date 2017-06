X Factor arriva a Torino, i giudici del famosissimo talent vi aspettano al Pala Alpitour

TORINO - I casting sono finiti e i giudici dell'undicesima edizione di X Factor sono pronti a dare i loro giudizi. «Sì» e il talent continua, «No» e il sogno si infrange, questa la responsabilità del critico Manuel Agnelli, di Fedez, della new entry Levante e della storica Mara Maionchi. Le audizioni sono partite e per i tanti concorrenti in gare inizia la vera sfida per salire sul palco del talent e aggiudicarsi il titolo di campione 2017.

Audizioni a Torino

Se volete vedere Alessandro Cattelan e la giuria all’opera e sentirvi un po' anche voi giudici di XFactor 11 non potete perdere la tappa torinese delle audizioni. Lo show si terrà il 24, 25 e 26 giugno presso il Pala Alpitour di corso Sebastopoli 123. Per partecipare a una delle due tappe è sufficiente compilare il form che trovate sul sito ufficiale di X-Factor (valido per entrambe le date) o mandare una e-mail a pubblico.torino@xfactor.it. Ricordiamo infine che l’ingresso è vietato ai minori di 12 anni.