Al Cinema Massimo War Horse di Steven Spielberg

TORINO - Mercoledì 14 giugno, alle ore 20.30 in sala Tre, proiezione del bellissimo War Horse di Steven Spielberg in occasione dell’inaugurazione della grande mostra Bestiale! Animal Film Stars, alla Mole Antonelliana dal 14 giugno 2017 all’8 gennaio 2018. Una serata dedicata ad approfondire il tema dei cavalli nel cinema grazie all’intervento di Petrine Day Mitchum, figlia della star di Hollywood Robert Mitchum, che ci condurrà attraverso la storia dei cavalli nel cinema hollywoodiano. La proiezione anticipa la rassegna cinematografica legata alla mostra che si realizzerà ad ottobre. Ingresso libero. Un infinito numero di animali ha conquistato il centro della scena in più di un secolo di film: cani, gatti, cavalli, lupi, canguri, elefanti, giraffe, delfini, tigri, pinguini, foche, scimmie, maialini, uccelli, per fare solo degli esempi, hanno recitato da protagonisti o solo come comparse in film di tutti i generi. A loro è dedicata la mostra. Il film: Joey è un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna inglese. Separato dalla madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un agricoltore col vizio della birra. Addestrato da Albert, il giovane e ostinato figlio di Ted, Joey ne diventa il compagno di avventura inseparabile, fino a quando viene venduto a un giovane capitano inglese, in partenza per il fronte.