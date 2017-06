Torino, arriva il tour del Cimitero Monumentale

TORINO - L’ultima frontiera del turismo è quella, curiosa ed insolita, che va alla scoperta dei più affascinanti ed antichi cimiteri monumentali di Italia.Luoghi particolari ed inconsueti ma densi di poesia, di storia e di struggente bellezza che divengono dunque parte del nostro Patrimonio storico e dunque meritevoli di essere conosciuti ed apprezzati: una realtà silente che è anche luogo di memoria, arte e malinconica bellezza. Ed ecco l’idea di Somewhere tour operator, noto per i famosi Torino Magica ® e Torino Sotterranea®: quella di portare a zonzo curiosi e turisti in un luogo per lo meno insolito quanto affascinante. Il viaggio nel tempo al Monumentale di Torino. Da Piazza Castello, al tramonto, Turin Eco City Tour scivola silenzioso sino a varcare la soglia del Cimitero Monumentale per una apertura in esclusiva in un percorso affascinante oltre il Tempo e lo Spazio. A porte chiuse, un’esperienza insolita in cui si svela l’Universo segreto dei magnifici angeli liberty, dei simboli nascosti tra le pieghe della Storia fino alla struggente «Bambina col cerchio». Un itinerario incredibile per raccontare la Città silente ed eterna che raccoglie la memoria della Vita tra spettacolari sculture ed enigmatiche simbologie. Da domenica 18 giugno sino a 30 ottobre alle 18 ritrovo in Piazza Castello/angolo Via Garibaldi. Costo 22 euro a persona. Info e prenotazioni: www.somewhere.it, tel 011 6680580.