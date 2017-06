Inseguimento a folle velocità in corso Giulio Cesare, 18enne scappa su una moto rubata

TORINO - Era pieno pomeriggio quando gli agenti del commissariato Barriera Milano si sono visti sfrecciare davanti agli occhi uno scooter che viaggiava ad altissima velocità su corso Giulio Cesare. I poliziotti si sono lanciati immediatamente all'inseguimento fino al momento in cui l'autista ha interrotto la fuga, fermandosi in via Mascagni. Sul mezzo si trovavano due ragazzi che hanno continuato la fuga a piedi dopo aver abbandonato lo scooter.

Lo scooter rubato

Per sfuggire agli agenti i due ragazzi si sono allontanati di corsa in due direzioni opposte. Così facendo uno dei due è stato fermato, l'altro invece è riuscito a scappare. Da indagini successive è risultato che lo scooter fosse stato rubato il giorno prima proprio a Torino. Il diciottenne, con precedenti specifici, è stato sottoposto a fermo per ricettazione e lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.