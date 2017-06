Kelvin torna a casa: il piccolo rimasto ferito in piazza San Carlo è stato dimesso dall'ospedale

TORINO - A dieci giorni dalla folle notte di piazza San Carlo, la notizia che tutti stavano aspettando è arrivata: Kelvin, il bimbo ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Dopo la paura iniziale, le condizioni del piccolo di sette anni sono migliorate giorno dopo giorno, sino alle dimissioni di oggi. Kelvin ha salutato i medici ed è tornato a casa insieme alla sua famiglia.

Kelvin lascia l'ospedale, le donne ricoverate non ancora

Nella giornata di ieri, quando era stata sciolta la prognosi sul piccoletto, Kelvin era riuscito a parlare al telefono con Paulo Dybala da cui aveva ricevuto anche una maglietta. Oggi il lieto fine capace di strappare un sorriso a tutti, dopo giorni di paura e apprensione. Diversa la situazione delle due donne: Francesca, la ragazza di 26 anni e della donna di 63 anni ricoverata alle Molinette. Le condizioni di quest’ultima rimangono stabili, ma la donna rimane comunque nel reparto di Rianimazione ospedaliera delle Molinette. Buone notizie invece per quanto riguarda Francesca: la giovane, ricoverata nel reparto di Rianimazione universitaria, si è svegliata dal coma lo scorso 9 giugno, sta meglio ed è in costante miglioramento. Per questo motivo, se i progressi dovessero essere confermati, nei prossimi giorni potrà essere trasferita in un reparto di degenza per completare il percorso di cure.