Scontro violento tra auto e moto in corso Stati Uniti: centauro grave al C.T.O.

TORINO - Un terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:00, in corso Stati Uniti angolo corso Duca degli Abruzzi: un motociclista alla guida di uno scooter MBK si è scontrato contro un’autovettura Bmw X5. Ad avere la peggio il centauro, un torinese di 53 anni, che stato trasportato al C.T.O in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo il corso in direzione di via Sacchi quando, giunto all’incrocio, si sarebbe scontrato contro l’auto che percorreva la carreggiata laterale di corso Duca degli Abruzzi in direzione centro città e stava effettuando una manovra d’inversione nell’area di intersezione. L’incrocio è regolato da impianto semaforico, risultato regolarmente in funzione al momento del sinistro. I sanitari hanno redatto un referto di prognosi riservata per il motociclista, mentre i due veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro giudiziario.