Meteo a Torino: il caldo non dà tregua, ma oggi forti temporali in arrivo

TORINO - Un caldo asfissiante. E’ questa la sensazione vissuta da tutti i torinesi in questi ultimi giorni di primavera, una primavera che sembra sempre di più un’estate in anticipo visto il sole e le temperature decisamente al di sopra della media stagionale. Ma quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni?

Oggi pioggia, ma le temperature non scendono

La giornata di oggi vedrà un cambiamento improvviso: nel tardo pomeriggio. Tra le 18 e le 22, sono attese forti piogge in città. Un temporale molto potente, che dovrebbe rinfrescare l’aria per pochissime ore. Una tregua davvero esigua, se si pensa che già nella giornata di domani il termometro tornerà sopra i 30 gradi. La giornata più calda, stando alle previsioni, dovrebbe essere quella di domenica, con 36 gradi in città. Davvero uno sproposito. Oggi intanto i torinesi dovrebbero riaccogliere la pioggia, una condizione meteorologica quasi dimenticata all’ombra della Mole.