Pinerolo, appuntamento con «Punto di partenza»

PINEROLO - Il racconto delle passioni, delle abilità, dell'impegno e delle competenze dalla viva voce dei protagonisti è il tema che Punto di partenza, ideato e realizzato dall'Associazione culturale Yowras, ha sviluppato in ben ventotto incontri a cadenza settimanale. Lunedì 26 giugno, sotto la volta affrescata del Circolo Sociale in Via del Duomo, 1, si incontreranno «i diamanti di Pinerolo»: Bunna, fondatore con Madaski degli Africa Unite, Annalisa Favole, giovane talento del calcio femminile, Christian Milone, chef stellato, Claudio Morbo, direttore del Civico Istituto Musicale Corelli, Paolo Mottura, disegnatore e fumettista, Marco Robino, compositore e fondatore del Quintetto Architorti, Diego Vasserot, trombettista e arrangiatore, e, attraverso le parole di Claudio Morbo, Italo Tajo, cantante lirico dalla carriera internazionale che ci ha lasciato nel 1993. Un vecchio adagio dice: fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un solo giorno della tua vita. E' proprio ciò che contraddistingue l'attività dei protagonisti di una serata che promette di essere scintillante e piena di sorprese. I diamanti di Pinerolo racconteranno i loro esordi, la nascita di una passione vera che si è concretizzata e prosegue nel tempo, gli episodi curiosi e gli aneddoti che ricordano con piacere, quali siano le passioni nascoste che un «appassionato per lavoro» coltiva nel tempo libero.

Portatori sani di cultura

«Abbiamo voluto concludere la serie di eventi Punto di partenza con questo appuntamento speciale per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno affollato, nei mesi scorsi, la sala del Circolo Sociale" dice Nicoletta Fabrizio, presidente della YOWRAS. "Pinerolo è da sempre portatrice sana di cultura, di passioni, di arte, di eccellenza, e tutto questo avviene grazie a quei pinerolesi che sono diventati, ognuno nel suo campo, un punto di riferimento importante». Il foglietto di promemoria conterrà i consigli letterari che tutti gli ospiti hanno indicato nel corso dei vari incontri: una sorta di invito alla lettura in vista dei mesi estivi. Ancora una volta Bonifanti, partner di Punto di partenza, offrirà le sue prelibatezze per il buffet finale. Sulle frequenze di TRS Radio, media partner, andrà in onda l'intervista relativa a questo speciale appuntamento.