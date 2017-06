«Polizia c’è uno strano odore in quel garage», maxi sequestro di 255 chilogrammi di marijuana

TORINO - Gli agenti della Sezione Antidroga della polizia di Stato hanno inflitto un duro colpo allo spaccio in città. In un garage a Cascine Vica sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 255 chilogrammi di marijuana destinati, molto probabilmente, alla zona della movida torinese e in particolare a San Salvario. Una quantità enorme e una qualità particolare per l’alta percentuale di principio attivo (il 20%), di gran lunga più potente di quella che veniva spacciata fino a qualche anno fa (che si fermava al 4%).

In arresto un italiano di 46 anni

La scoperta della droga è stata possibile grazie alle segnalazioni arrivate al 113 da parte di alcune persone che si erano insospettite dal forte odore e dagli strani movimenti che avvenivano nel garage vicino Rivoli. Dopo una serie di appostamenti gli agenti hanno beccato un furgone Fiat Ducato preso a noleggio mentre entrava all’interno del box auto. Fermato il conducente, è scattato il controllo del furgone: all’interno c’erano 50 sacchi neri dell’immondizia colmi di marijuana per un peso complessivo di oltre 255 chilogrammi.