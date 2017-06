Al Museo Nazionale del Cinema comincia Bestiale! Animal Film Stars

TORINO - Da sempre gli animali fanno parte dell'immaginario cinematografico. Dai cani divi storici come Rin Tin Tin e Lassie fino alla nuova ondata di protagonisti a 4 zampe che caratterizzano la produzione contemporanea, dal Balthazar di Bresson allo squalo di Spielberg, gli animali non cessano di fornire materia per storie di tutti i tipi. Il percorso espositivo del Bestiale! Animal Film Stars si svilupperà dal 14 giugno all'8 gennaio, all’interno della Mole Antonelliana ed è articolato in dieci sezioni tematiche che raccontano allo spettatore un universo multiforme, dove fotografie, manifesti, storyboard, costumi di scena, memorabilia e animatronics dialogano con le sequenze dei film assemblati in montaggi speciali. Gli oltre 440 pezzi in mostra ripercorrono la costante e trasversale presenza degli animali nella storia del cinema, seguendo due temi principali. Il primo racconta cos’è un anima le star e, in particolare, qual è la relazione tra icona popolare e animale in carne e ossa (spesso non un singolo, ma più di uno, che lo interpretano sullo schermo). Il secondo indaga il ruolo dell’animale-attore, interrogandosi se esista una "recitazione animale", soprattutto oggi, quando animatronics ed effetti speciali digitali spingono verso personaggi di animali che sembrano sempre più esseri umani, mutandone la natura stessa. «Il Museo Nazionale del Cinema è molto orgoglioso di ospitare questa bellissima mostra dedicata al rapporto tra cinema e animali - sottolinea Paolo Damilano, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino - E’ il frutto di un grande lavoro di équipe all’interno del museo ed è stata resa ancora più preziosa dalle collaborazioni con importanti e prestigiose istituzioni internazionali, andando ad aggiungersi alle tante altre iniziative che il museo ha realizzato in questi primi sei mesi del 2017 e che hanno portato ben 20.000 visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2016; un trend in crescita che ci auguriamo continui per tutto il 2017».

Accessibilità

Per tutta la durata della mostra sono previste attività per i centri estivi, per le scuole e per il pubblico che comprendono incontri con gli insegnanti, visite e laboratori al Museo e proiezioni al Cinema Massimo, nell’ambito della rassegna dedicata alla mostra. Per favorire la visita alla mostra sono a disposizione del pubblico Informazioni ad Accesso Facilitato. In un apposito totem all’inizio del percorso, si possono prendere in consultazione le schede della mostra ad alta leggibilità in diverse lingue, testi facilitati in italiano e inglese, mappe concettuali per DSA, testo in Braille per non vedenti. Lungo il percorso espositivo sono presenti etichette braille sul corrimano e QR codes/NFC per attivare i contenuti audio- video con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) e sottotitoli in italiano. Nell’area Caffè Torino si trovano tre modelli visivo tattili di Cita, Rhubarb e Uggie, e il nuovo libro multisensoriale Che cos’è un animale star? con immagini, disegni visivo -tattili, testi, audio-video LIS e mappe concettuali.

Il catalogo A completamento della mostra, il ricco catalogoBestiale! Animal Film Stars edito da Silvana Editoriale, a cura di Davide Ferrario e Donata Pesenti Campagnoni, in collaborazione con Tamara Sillo e Nicoletta Pacini. Il catalogo comprende testi di Donata Pesenti Campagnoni, Day Mitchum, Randy Haberkamp, Emanuela Martini, Peppino Ortoleva, Riccardo Fassone, Silvio Alovisio, Enzo Lavagnini, Grazia Paganelli, Giovanna Maina, Federico Zecca, il tutto corredato da un ricco apparato di immagini.

Al cinema

Dall’11 ottobre al 1 novembre 2017 il Cinema Massimo propone Bestiale. Animal Film Stars, un’ampia rassegna legata ai temi e alle suggestioni della mostra, una carrellata eterogenea che va dai classici hollywoodiani al cinema d’autore europeo, a dimostrazione di quanto determinante sia stato l’apporto dato dagli animali al cinema. Anche la prossima edizione del Torino Film Festival dedicherà una piccola sezione ai gatti nel cinema. Per tutta la durata della mostra sono in programma numerose iniziative che vedono coinvolti i nostri amici a 4 zampe.

Atuttacoda Oval del Lingotto

Il 16-17 settembre verrà messa a disposizione da Atuttacoda presso l’Oval del Lingotto un’area dedicata alla mostra dove sarà allestito il set fotografico Pets on the Set. Posa per un ritratto con il tuo animale star, in cui i visitatori potranno farsi ritrarre con il proprio animale. Saranno inoltre a disposizione delle schede da colorare per i bambini Animali Star Disegna e Colora il tuo animale del cinema preferito.

I grandi cani hollywoodiani

Al Cinema Massimo il 17 ottobre alle 20,30, a cura e alla presenza di Randy Haberkamp, Managing Director del Preservation and Foundation Program, Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles, una serata speciale alla quale i cani sono invitati a partecipare con i loro padroni! Saranno messe a disposizione dei partecipanti Pet Prelibatezze offerte da Monge.

Media

Rai Movie e LaZampa.it sono i Media Partner della mostra. Rai Movie seguirà e sosterrà le attività della mostra con attività social, con servizi nella rubrica movie mag e con una programmazione (in onda in autunno) di film che vedono protagonisti gli animali. Sul sito de LaZampa.it verranno raccontate le storie e gli aneddoti degli animali star sul grande schermo e i lettori verranno invitati a mandare i video che mettono in mostra le capacità artistiche dei loro quattro zampe: non importa la loro professionalità cinematografica, ma la voglia di divertirsi con i propri amici umani.