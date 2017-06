All'Auditorium «Antonio Vivaldi», il grande pianista Gianluca Luisi

TORINO - L’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI organizza «Vivaldi, corrispondenze e trascrizioni», concerto del pianista Gianluca Luisi in programma giovedì 22 giugno alle 21 presso l’Auditorium «Antonio Vivaldi» della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino in Piazza Carlo Alberto 3. Gianluca Luisi, considerato dalla critica internazionale come uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo, eseguirà per l’occasione musiche di Johann Sebastian Bach (anche nelle trascrizioni di Ferruccio Busoni), Georg Friedrich Händel, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Franz Schubert e Franz Liszt. Il concerto è uno degli appuntamenti inseriti nel calendario dei giovedì vivaldiani, rassegna di eventi collaterali promossa dall’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino nell’ambito della mostra «L'approdo inaspettato. I manoscritti torinesi di Antonio Vivaldi» e intende sottolineare la presenza dell’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI all’interno del panorama culturale di Torino, offrendo al pubblico un evento che chiude idealmente l’omaggio stagionale della città ad Antonio Vivaldi proprio nel luogo in cui è custodita gran parte dei suoi manoscritti. Ingresso gratuito dalle ore 20:30 fino ad esaurimento posti.

L'artista

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. Si è esibito in sale prestigiose ed in importanti associazioni come la Carnegie Hall, il Musikverein, la Toyota Concert Hall, lo Schleswig-Holstein Musik Festival, il Festival di Husum, il Festival Bach di Lipsia ed in molte altre istituzioni musicali italiane e straniere. Diplomatosi con il massimo dei voti e lode al Conservatorio di Pesaro e si è perfezionato all'Accademia di Imola e con Aldo Ciccolini. È risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui il primo premio del 4° concorso Internazionale J. S. Bach di Saarbrücken-Würzburg, ed è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J. S. Bach. Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. Gianluca Luisi è Bösendorfer Artist e Naxos Recording Artist. È stato in giuria al prestigioso concorso Tschaikowsky e dal 2011 è direttore artistico del concorso storico marchigiano Coppa Pianisti di Osimo. Per informazioni: informazioni@amiciosnrai.it.