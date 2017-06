Al Cinema Massimo, il grande cinema

TORINO – Due appuntamenti da non perdere al Cinema Massimo mercoledì 21 e giovedì 22 giugno. Mercoledì l’appuntamento Cult! di giugno al Cinema Massimo è con Profumo di resina di Luigi Cantore. Tratto dal romanzo omonimo di Fabrizio Arietti e prodotto dall’Associazione Culturale Moon Live, viene finalmente proiettato anche a Torino il film di Luigi Cantore che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico nelle sale della provincia. Prima del film incontro con il regista. Ingresso 6.00/4.00 euro. Il film: la vicenda si svolge in un periodo di cento anni a partire dalla fine dell’Ottocento, tra la Francia e l’Italia, per concludersi in Germania nel 1996. Due ragazzi appassionati di storia, dopo il ritrovamento delle piastrine di riconoscimento di due soldati coinvolti nella seconda guerra mondiale, scoprono sconcertanti verità e, dopo commoventi colpi di scena, smentiscono convinzioni ormai assodate da cinquant’anni.

Film in lungua originale

Giovedì 22 invece, continuano gli appuntamenti del giovedì pomeriggio con i film della rassegna V.O. Il grande cinema in lingua originale, che questa settimana propone la proiezione di Personal Shopper di Olivier Assayas. La rassegna propone film sottotitolati in italiano da poco usciti nelle sale. Ingresso 7.50/5.00 euro. Il film: Maureen è una ragazza americana che lavora a Parigi come personal shopper di Kyra, una star molto esigente. Maureen ha anche la capacità di comunicare con gli spiriti, dono che condivideva con il fratello gemello Lewis, da poco scomparso. Mentre è in cerca di un contatto con l'aldilà per poter salutare definitivamente Lewis, Maureen inizia a ricevere ambigui messaggi da un mittente sconosciuto. Premio per la miglior regia a Cannes 2016.