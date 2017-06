Al Pala Alpitour arriva Bryan Adams

TORINO - il 12 novembre al Pala Alpitour torna con tutte le sue hit e i brani dell'ultimo album Get Up! Bryan Adams. Saranno sei i concerti che lo vedranno protagonista nel nostro Paese. Il musicista canadese mancava infatti da 4 anni. Sei concerti nei palasport italiani. Sei serate in cui ascoltare per la prima volta nel nostro Paese i brani del suo ultimo album, prodotto dal frontman della Electric Light Orchestra Jeff Lynne e che nei quindici mesi trascorsi dalla sua uscita ha riscosso un ampio successo di pubblico e critica. Accanto a nuovi successi come You Belong To Me, in scaletta ci sarà spazio per le hit che hanno segnato i suoi trentacinque anni di carriera come Summer of ‘69, Heaven, Run To You, Please Forgive Me. Brani che hanno cementato un rapporto speciale tra Bryan Adams e il pubblico italiano, un rapporto di cui si scriverà un nuovo entusiasmante capitolo in questi attesissimi sei concerti. Biglietti in vendita su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.